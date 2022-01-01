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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 43
*CORONER начнут запись зимой 30
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и... 9
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Flyleaf

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8 ноя 2022 : 		 LACEY STURM вернулась в FLYLEAF

18 авг 2016 : 		 FLYLEAF покинула вокалистка

6 янв 2016 : 		 Вокалистка FLYLEAF выпустила сольный альбом

2 ноя 2015 : 		 Бывшая вокалистка FLYLEAF планирует сольную работу

17 фев 2015 : 		 Новая вокалистка FLYLEAF о приходе в команду

12 янв 2015 : 		 Видео с текстом от FLYLEAF

9 сен 2014 : 		 Новый альбом FLYLEAF доступен для прослушивания

4 авг 2014 : 		 Бывшая вокалистка FLYLEAF выпустит автобиографию

30 июл 2014 : 		 Новое видео FLYLEAF

2 июл 2014 : 		 Новая песня FLYLEAF

13 авг 2013 : 		 Концертная песня FLYLEAF

6 июл 2013 : 		 Новый ЕР FLYLEAF доступен для прослушивания

19 июн 2013 : 		 Новая песня FLYLEAF с участием вокалиста P.O.D.

10 апр 2013 : 		 FLYLEAF в акустике

7 мар 2013 : 		 FLYLEAF в акустике

7 дек 2012 : 		 Новое видео FLYLEAF

22 ноя 2012 : 		 Официальная съемка с первого концерта FLYLEAF с новой вокалисткой

6 ноя 2012 : 		 FLYLEAF выступили в новом составе

30 окт 2012 : 		 Новый альбом FLYLEAF доступен для прослушивания

23 окт 2012 : 		 FLYLEAF сменили вокалистку

13 окт 2012 : 		 Обложка нового альбома FLYLEAF

4 сен 2012 : 		 Новое видео FLYLEAF

2 авг 2012 : 		 Новый сингл FLYLEAF выйдет в августе

8 фев 2012 : 		 FLYLEAF пишут новый альбом

5 дек 2010 : 		 Обложка нового релиза FLYLEAF

2 дек 2010 : 		 Новый релиз FLYLEAF выйдет в декабре
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LACEY STURM вернулась в FLYLEAF



zoom
FLYLEAF сообщили о том, что LACEY STURM вернулась в состав коллектива.

Arise and be all that you dream. pic.twitter.com/o0vUAnC9tB



WhatвЂ™s this? рџ”Ґ https://t.co/HX6mhMcyDL



рџ‘Ђрџ’Ґ -Team Lacey






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