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*SUM 41 всё 57
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
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Flyleaf

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15 май 2023 : 		 Документальный фильм от FLYLEAF

1 май 2023 : 		 FLYLEAF отыграли первое шоу за 11 лет с LACEY STURM

14 фев 2023 : 		 FLYLEAF провели первые репетиции

8 ноя 2022 : 		 LACEY STURM вернулась в FLYLEAF

18 авг 2016 : 		 FLYLEAF покинула вокалистка

6 янв 2016 : 		 Вокалистка FLYLEAF выпустила сольный альбом

2 ноя 2015 : 		 Бывшая вокалистка FLYLEAF планирует сольную работу

17 фев 2015 : 		 Новая вокалистка FLYLEAF о приходе в команду

12 янв 2015 : 		 Видео с текстом от FLYLEAF

9 сен 2014 : 		 Новый альбом FLYLEAF доступен для прослушивания

4 авг 2014 : 		 Бывшая вокалистка FLYLEAF выпустит автобиографию

30 июл 2014 : 		 Новое видео FLYLEAF

2 июл 2014 : 		 Новая песня FLYLEAF

13 авг 2013 : 		 Концертная песня FLYLEAF

6 июл 2013 : 		 Новый ЕР FLYLEAF доступен для прослушивания

19 июн 2013 : 		 Новая песня FLYLEAF с участием вокалиста P.O.D.

10 апр 2013 : 		 FLYLEAF в акустике

7 мар 2013 : 		 FLYLEAF в акустике

7 дек 2012 : 		 Новое видео FLYLEAF

22 ноя 2012 : 		 Официальная съемка с первого концерта FLYLEAF с новой вокалисткой

6 ноя 2012 : 		 FLYLEAF выступили в новом составе

30 окт 2012 : 		 Новый альбом FLYLEAF доступен для прослушивания

23 окт 2012 : 		 FLYLEAF сменили вокалистку

13 окт 2012 : 		 Обложка нового альбома FLYLEAF

4 сен 2012 : 		 Новое видео FLYLEAF

2 авг 2012 : 		 Новый сингл FLYLEAF выйдет в августе
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Документальный фильм от FLYLEAF



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FLYLEAF опубликовали первую часть документального фильма, рассказывающего о реюнионе с Lacey Sturm.




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