Видео с выступления FLYLEAF



Видео с выступления FLYLEAF, состоявшегося в рамках фестиваля Blue Ridge Rock, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Chasm

02. Again

03. Freedom

04. Fire Fire

05. Something I Can Never Have (NINE INCH NAILS cover)

06. I'm So Sick

07. Cassie

08. Arise

09. Cage On The Ground

10. Fully Alive

11. All Around Me







