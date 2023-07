сегодня



FLYLEAF в акустике



Видео с акустического сета FLYLEAF, состоявшегося в рамках Summerfest первого июля, доступно ниже.



Сет-лист:



01. I'm So Sick

02. Breathe Today

03. Tiny Heart

04. Broken Wings

05. All Around Me















