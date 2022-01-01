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*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
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Before the Dawn

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9 дек 2022 : 		 BEFORE THE DAWN на Napalm Records

11 сен 2022 : 		 Новое видео BEFORE THE DAWN

18 апр 2012 : 		 Новое видео BEFORE THE DAWN

8 мар 2012 : 		 Новое видео BEFORE THE DAWN

25 янв 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BEFORE THE DAWN

13 янв 2012 : 		 BEFORE THE DAWN завершили работу над новым альбомом

5 авг 2011 : 		 Концертное видео BEFORE THE DAWN в новом составе

14 июн 2011 : 		 Изменения в составе BEFORE THE DAWN

20 фев 2011 : 		 Новый альбом BEFORE THE DAWN доступен для прослушивания

2 фев 2011 : 		 Новое видео BEFORE THE DAWN

11 янв 2011 : 		 Трейлер нового альбома BEFORE THE DAWN

7 янв 2011 : 		 Трек-лист нового альбома BEFORE THE DAWN

24 дек 2010 : 		 BEFORE THE DAWN на Nuclear Blast Records

18 июн 2010 : 		 Новое видео BEFORE THE DAWN

12 мар 2010 : 		 Новый миньон BEFORE THE DAWN выйдет с бонусным DVD

13 фев 2010 : 		 BEFORE THE DAWN выпустят новый ЕР

31 окт 2008 : 		 BEFORE THE DAWN: новое видео в сети

22 окт 2008 : 		 BEFORE THE DAWN: весь новый альбом в сети

26 сен 2008 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BEFORE THE DAWN

29 июл 2008 : 		 Новый альбом BEFORE THE DAWN выйдет в октябре

24 фев 2007 : 		 Доступно видео BEFORE THE DAWN 'Deadsong'

28 ноя 2006 : 		 BEFORE THE DAWN начали записывать новый альбом
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|||| сегодня

BEFORE THE DAWN на Napalm Records



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Napalm Records сообщили о подписании контракта с группой BEFORE THE DAWN.

Tuomas Saukkonen: «Одним из краеугольных камней плана возвращения Before The Dawn и основных критериев было то, что нам необходимо было найти достаточно сильных партнеров в дополнение к нашему давнему лейблу Stay Heavy Records, которые поднимут группу на совершенно новый уровень после десятилетнего забвения. Мы не можем быть более счастливы по поводу нового контракта с влиятельным Napalm Records, и мы в полном восторге от того, что новый альбом Before The Dawn будет в максимально надежных руках, когда он увидит свет в 2023 году во всех странах мира».

BEFORE THE DAWN Signs Worldwide Contract With Napalm Records; New Album Due In 2023




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