BEFORE THE DAWN на Napalm Records



Napalm Records сообщили о подписании контракта с группой BEFORE THE DAWN.



Tuomas Saukkonen: «Одним из краеугольных камней плана возвращения Before The Dawn и основных критериев было то, что нам необходимо было найти достаточно сильных партнеров в дополнение к нашему давнему лейблу Stay Heavy Records, которые поднимут группу на совершенно новый уровень после десятилетнего забвения. Мы не можем быть более счастливы по поводу нового контракта с влиятельным Napalm Records, и мы в полном восторге от того, что новый альбом Before The Dawn будет в максимально надежных руках, когда он увидит свет в 2023 году во всех странах мира».







