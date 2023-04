сегодня



Новое видео BEFORE THE DAWN



"Destroyer", новое видео группы BEFORE THE DAWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Stormbringers, выходящего 30 июня на Napalm Records:



"The Dawn"

"Destroyer"

"Reveries"

"Downhearted"

"Chains"

"Divided"

"The Dark"

"Chaos Star"

"The Weight"







