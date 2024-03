сегодня



Новое видео BEFORE THE DAWN



"Chaos Sequence", новое видео группы BEFORE THE DAWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Archaic Flame, выходящего восьмого марта на Napalm Records:



"Archaic Flame"

"Chaos Sequence"

"Run To You" (Bryan Adams Cover)

"Dying Sun" (live)







