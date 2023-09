20 сен 2023



Новое видео BEFORE THE DAWN



“Chaos Star”, новое видео группы BEFORE THE DAWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Stormbringers, выпущенного 30 июня на Napalm Records:



"The Dawn"

"Destroyer"

"Reveries"

"Downhearted"

"Chains"

"Divided"

"The Dark"

"Chaos Star"

"The Weight"







