Видео с текстом от FATAL EMBRACE

FATAL EMBRACE опубликовал официальное видео с текстом к новому треку “Empyreal Doom”, взятому из нового альбома Manifestum Infernalis”, выходящему 24 февраля на Black Lion Records:



Empyreal Doom

The Black Oath

Wolves Of Golgotha

Prometheus’ Sermon

5 Call Of The dark

Eyes of Oak

Sign Of The Pentagram

8 Deus Mali

The Rot http://members.tripod.com/~fatal_embrace/







