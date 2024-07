сегодня



Новый альбом FATAL EMBRACE выйдет осенью



FATAL EMBRACE выпустят альбом Hail Down Deep, который в оригинале был записан в 1998 году, но так и не увидел свет, в новом варианте 27 сентября:



“Spirit Of The Fiend”

“Death Blessing”

“Through The Speaking Veil”

“Southern Malice”

“Drick Av Döden”

“Unholy Measure”

“Svärtan”

“Darkness Set And Done”

“Digging Up The Hatchet”

“Soul Of The Black Heart”







+0 -0



просмотров: 25