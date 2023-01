сегодня



Новая песня FATAL EMBRACE



"The Black Oath", новая песня группы FATAL EMBRACE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Manifestum Infernalis", выход которого запланирован на 24 марта на Black Lion Records. Это первая студийная работа коллектива с 1997 года, за сведение и мастеринг которой отвечали Christian Silver из Studiomega и Fatal Embrace, а за оформление — Moon Sang.



Трек-лист:



"Empyreal Doom"

"The Black Oath"

"Wolves Of Golgotha"

"Prometheus' Sermon"

"Call Of The Dark"

"Eyes of Oak"

"Sign Of The Pentagram"

"Deus Mali"

"The Rot"







