Видео с текстом от FATAL EMBRACE



FATAL EMBRACE опубликовал официальное видео с текстом к новому треку “The Rot”. Этот трек взят из альбома "Manifestum Infernalis", выход которого запланирован на 24 марта на Black Lion Records. Это первая студийная работа коллектива с 1997 года, за сведение и мастеринг которой отвечали Christian Silver из Studiomega и Fatal Embrace, а за оформление — Moon Sang.



Трек-лист:



"Empyreal Doom"

"The Black Oath"

"Wolves Of Golgotha"

"Prometheus' Sermon"

"Call Of The Dark"

"Eyes of Oak"

"Sign Of The Pentagram"

"Deus Mali"

"The Rot" http://members.tripod.com/~fatal_embrace/







