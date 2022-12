сегодня



Дисней-металл от SCARDUST



SCARDUST целый год подогревали интерес к некому секретному проекту, и вот сегодня он стал известен всем — группа соединила сложность прогрессива с милой сказкой и получилась "Evolution Of The Disney Princess - But She's METAL". Путешествие сквозь годы, хронологически представляющее различных принцесс Диснея, подкреплённое тяжёлым и сложным инструментарием группы, многогранным пением Noa и эпическим хором Hellscore. Всё это великолепие воплощено в жизнь в одном видео, подчёркивающем развивающуюся композиционную концепцию попурри.







+0 -0



просмотров: 182