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*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 19
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 18
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
*PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных 10
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Scardust

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22 дек 2022 : 		 Дисней-металл от SCARDUST

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|||| сегодня

Дисней-металл от SCARDUST



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SCARDUST целый год подогревали интерес к некому секретному проекту, и вот сегодня он стал известен всем — группа соединила сложность прогрессива с милой сказкой и получилась "Evolution Of The Disney Princess - But She's METAL". Путешествие сквозь годы, хронологически представляющее различных принцесс Диснея, подкреплённое тяжёлым и сложным инструментарием группы, многогранным пением Noa и эпическим хором Hellscore. Всё это великолепие воплощено в жизнь в одном видео, подчёркивающем развивающуюся композиционную концепцию попурри.

SCARDUST - A Disney Medley Unveiled As Israeli Progressive Metal Band's Secret Project; Video




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