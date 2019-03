сегодня



SCARDUST подписали контракт с M-Theory Audio



Лейбл M-Theory Audio сообщил о подписании контракта с израильской прог-металлической группой SCARDUST. Дебютный альбом коллектива, получивший название "Sands Of Time", будет переиздан 24 мая на двойном лимитированном виниле, компакт-диске и в цифровом виде.



Трек-лист:



“Sands Of Time Act I: Overture”

“Sands Of Time Act II: Eyes Of Agony”

“Sands Of Time Act III: Dials”

“Sands Of Time Act IV: Sands Of Time”

“Arrowhead”

“Out Of Strong Came Sweetness” (feat. Kobi Farhi of Orphaned Land)

“Queen Of Insanity”

“Blades”

“Gift Divine” (feat. Cyhra’s Jake E)

“Mist” (acoustic demo bonus track)



2LP bonus tracks:

“Tantibus”

“Shards, Pt. I – Birds”

“Shards, Pt. II – Shadow”

“Shards, Pt. III – Gravity”













