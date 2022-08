15 авг 2022



SCARDUST исполняют NIGHTWISH с хором



23 декабря 2021 года SCARDUST вместе с хором The Hellscore Choir в Тель-Авиве отыграли концерт в честь группы NIGHTWISH — профессиональное видео с этого выступления доступно ниже:



"Wishmaster"

"Noise"

"Amaranth"

"Wish I Had an Angel"

"Nemo"

"Angels Fall First"

"The Islander"

"Storytime"

"Ghost Love Score"

"Sleeping Sun" "Sleeping Sun"







