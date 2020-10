сегодня



Новое видео SCARDUST



SCARDUST выпустят новую работу, получившую название "Strangers", тридцатого октября на M-Theory Audio. За сведение отвечал Yonatan Kossov (Orphaned Land, Amorphis), мастеринг проводил Jens Bogren (Opeth, Devin Townsend, Arch Enemy).



Трек-лист:



"Overture For The Estranged"

"Break The Ice"

"Tantibus II"

"Stranger"

"Concrete Cages" (feat. Patty Gurdy)

"Over"

"Under"

"Huts"

"Gone"

"Addicted"

"Mist"



Видео на “Stranger” доступно ниже.







