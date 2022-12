26 дек 2022



Барабанщик MENTALIST исполняет METALLICA и ROXY MUSIC



Thomen Stauch​​​​ (Mentalist, ex- Blind​​​​ Guardian) опубликовал видео исполнения композиций METALLICA "For Whom The Bell Tolls" и ROXY MUSIC "Oh Yeah (On The Radio)".







