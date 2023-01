сегодня



Барабанщик MENTALIST исполняет FIFTH ANGEL



Thomen Stauch​​​​ (Mentalist, ex- Blind​​​​ Guardian) опубликовал видео исполнения композиции FIFTH ANGEL "Cry Out The Fools" — видео доступно ниже.







