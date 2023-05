25 май 2023



Барабанщик MENTALIST исполняет трек Тины Тёрнер



Thomen Stauch​​​​ (Mentalist, ex-Blind​​​​ Guardian) опубликовал видео исполнения композиции хита Тины Тёрнер 'We Don't Need Another Hero':



«Печальные новости прозвучали вчера, 24 мая 2023 года! Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Несколько недель назад я записал видео с кавером на песню "We Don't Need Another Hero", которое не хочу больше скрывать от вас. Это исполнение посвящено Тине Тернер! Я бы предпочел поделиться им с вами на позитиве, но, к сожалению, это не тот случай. При жизни ты была легендой, а сейчас — тем более. Ты никогда не будешь забыта! Ты просто лучшая! RIP, Тина Тернер!»







