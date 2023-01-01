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*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 15
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Mentalist

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25 май 2023 : 		 Барабанщик MENTALIST исполняет трек Тины Тёрнер

9 май 2023 : 		 Барабанщик MENTALIST исполняет трек BLIND GUARDIAN

4 май 2023 : 		 Барабанщик MENTALIST исполняет трек BLIND GUARDIAN

1 май 2023 : 		 Барабанщик MENTALIST исполняет хит RAGE AGAINST THE MACHINE

24 апр 2023 : 		 Барабанщик MENTALIST исполняет трек MEAT LOAF

11 апр 2023 : 		 Барабанщик MENTALIST исполняет GOTTHARD

31 мар 2023 : 		 Барабанщик MENTALIST исполняет BLIND GUARDIAN

17 мар 2023 : 		 Барабанщик MENTALIST исполняет трек BLIND GUARDIAN

16 мар 2023 : 		 Барабанщик MENTALIST исполняет трек TALAS

1 мар 2023 : 		 Барабанщик MENTALIST исполняет PRETTY MAIDS

23 фев 2023 : 		 Барабанщик MENTALIST исполняет BLIND GUARDIAN

30 янв 2023 : 		 Барабанщик MENTALIST исполняет JETHRO TULL

11 янв 2023 : 		 Барабанщик MENTALIST исполняет AC/DC

9 янв 2023 : 		 Барабанщик MENTALIST исполняет THE ROLLING STONES

6 янв 2023 : 		 Барабанщик MENTALIST исполняет FIFTH ANGEL

26 дек 2022 : 		 Барабанщик MENTALIST исполняет METALLICA и ROXY MUSIC

14 июн 2022 : 		 Видео с текстом от MENTALIST
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|||| 25 май 2023

Барабанщик MENTALIST исполняет трек Тины Тёрнер



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Thomen Stauch​​​​ (Mentalist, ex-Blind​​​​ Guardian) опубликовал видео исполнения композиции хита Тины Тёрнер 'We Don't Need Another Hero':

«Печальные новости прозвучали вчера, 24 мая 2023 года! Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Несколько недель назад я записал видео с кавером на песню "We Don't Need Another Hero", которое не хочу больше скрывать от вас. Это исполнение посвящено Тине Тернер! Я бы предпочел поделиться им с вами на позитиве, но, к сожалению, это не тот случай. При жизни ты была легендой, а сейчас — тем более. Ты никогда не будешь забыта! Ты просто лучшая! RIP, Тина Тернер!»

THOMEN STAUCH Pays Tribute To TINA TURNER With




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