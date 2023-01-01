Барабанщик MENTALIST исполняет трек Тины Тёрнер

Thomen Stauch (Mentalist, ex-Blind Guardian) опубликовал видео исполнения композиции хита Тины Тёрнер 'We Don't Need Another Hero':
«Печальные новости прозвучали вчера, 24 мая 2023 года! Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Несколько недель назад я записал видео с кавером на песню "We Don't Need Another Hero", которое не хочу больше скрывать от вас. Это исполнение посвящено Тине Тернер! Я бы предпочел поделиться им с вами на позитиве, но, к сожалению, это не тот случай. При жизни ты была легендой, а сейчас — тем более. Ты никогда не будешь забыта! Ты просто лучшая! RIP, Тина Тернер!»
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