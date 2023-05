1 май 2023



Барабанщик MENTALIST исполняет хит RAGE AGAINST THE MACHINE



Thomen Stauch​​​​ (Mentalist, ex-Blind​​​​ Guardian) опубликовал видео исполнения композиции хита RAGE AGAINST THE MACHINE "Killing In The Name".







