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RYUJIN на Napalm Records



Группа RYUJIN, ранее известная как GYZE, подписала контракт с Napalm Records.



Ryoji Shinomoto сказал:



«У нас есть очень радостное объявление от имени Ryujin (экс-Gyze): как феникс из пепла... Gyze стали Ryujin! Matthew Kiichi Heafy из Trivium — наш менеджер, продюсер, наставник. Мы гордимся тем, что только что подписали контракт по всему миру с потрясающим Napalm Records. Мы готовы сделать эту группу всемирно известной и принести счастье и восторг всем во всём мире.



Название RYUJIN происходит от имени японского бога-дракона, который свободно управляет небом и землёй, перемещает облака, поднимает ветер и вызывает дождь. Король-дракон также управляет погодой, океанскими течениями и геотермальным теплом.



Мы не можем дождаться, когда вы услышите музыку, над которой мы работали!»















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