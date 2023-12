7 дек 2023



Новое видео RYUJIN



"Gekokujo", новое видео RYUJIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Ryujin", релиз которого намечен на 12 января на Napalm Records.



"Hajimari"

"Gekokujo"

"Dragon, Fly Free"

"Raijin & Fujin"

"The Rainbow Song"

"Kunnecup"

"Scream Of The Dragon"

"Gekirin"

"Saigo No Hoshi"

"Ryujin"

"Guren No Yumiya"

"Saigo No Hoshi" (feat. Matthew K. Heafy) (Single Edit) http://www.gyze.jp/







