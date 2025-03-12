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Гитарист RYUJIN исполняет CHILDREN OF BODOM
RYOJI SHINOMOTO заключил контракт с Napalm Records на выпуск сборника кавер-версий песен CHILDREN OF BODOM Children Of Bushido, который будет доступен с восьмого апреля. Вторым синглом стала интерпретация “Downfall”.
«Алекси Лайхо — выдающаяся рок-звезда, гитарный герой и композитор (Children Of Bodom, Bodom After Midnight) — скончался в 2020 году. Его влияние было огромным, причем не только на западе, но и в Японии. Любой, кто видит меня сейчас в качестве ведущего гитариста и вокалиста в метал-группе, может легко понять, насколько сильно он повлиял на мой музыкальный путь.
В прошлом году, когда я выпустил альбом Raijin & Fujin с Matt'ом из Trivium, я наткнулся на комментарий к видео Napalm, в котором его назвали Children Of Bushido. Это натолкнуло меня на мысль — а что если сыграть музыку COB в фирменном самурайском металлическом стиле Рюдзина?
Я решил заменить синтезаторы на сямисэн, кото и традиционные флейты, добавить барабаны тайко, чтобы создать еще более симфоническое звучание. Я также думал о том, чтобы преобразовать гармонические минорные и пентатонические гаммы в уникальные японские гаммы, такие как хира-чоши, которые я часто использую в музыке Рюдзина.
Песни, которые я выбрал для этого альбома, — те самые, которые я играл на сцене еще студентом, задолго до Рюдзина — когда моя группа еще называлась Gyze, а еще раньше, когда мы были известны как Suicide Heaven, выступая как кавер-группа COB.
Музыка Алекси продолжает жить, даже в Японии, далеко от Финляндии. Children Of Bushido является тому подтверждением».
Трек-лист:
“Lake Bodom”
“Living Dead Beat”
“Mask Of Sanity”
“Hate Me!”
“Silent Night Bodom Night”
“Follow The Reaper”
“Bodom After Midnight”
“Needled 24/7”
“Downfall”
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Но если ЧоБ получат отчисления и какую-то новую аудиторию — пускай.
У них на первом альбоме были неплохие песни, такой Японский клон бодомов.