сегодня



Гитарист RYUJIN исполняет CHILDREN OF BODOM



RYOJI SHINOMOTO заключил контракт с Napalm Records на выпуск сборника кавер-версий песен CHILDREN OF BODOM Children Of Bushido, который будет доступен с восьмого апреля. Вторым синглом стала интерпретация “Downfall”.



«Алекси Лайхо — выдающаяся рок-звезда, гитарный герой и композитор (Children Of Bodom, Bodom After Midnight) — скончался в 2020 году. Его влияние было огромным, причем не только на западе, но и в Японии. Любой, кто видит меня сейчас в качестве ведущего гитариста и вокалиста в метал-группе, может легко понять, насколько сильно он повлиял на мой музыкальный путь.



В прошлом году, когда я выпустил альбом Raijin & Fujin с Matt'ом из Trivium, я наткнулся на комментарий к видео Napalm, в котором его назвали Children Of Bushido. Это натолкнуло меня на мысль — а что если сыграть музыку COB в фирменном самурайском металлическом стиле Рюдзина?



Я решил заменить синтезаторы на сямисэн, кото и традиционные флейты, добавить барабаны тайко, чтобы создать еще более симфоническое звучание. Я также думал о том, чтобы преобразовать гармонические минорные и пентатонические гаммы в уникальные японские гаммы, такие как хира-чоши, которые я часто использую в музыке Рюдзина.



Песни, которые я выбрал для этого альбома, — те самые, которые я играл на сцене еще студентом, задолго до Рюдзина — когда моя группа еще называлась Gyze, а еще раньше, когда мы были известны как Suicide Heaven, выступая как кавер-группа COB.



Музыка Алекси продолжает жить, даже в Японии, далеко от Финляндии. Children Of Bushido является тому подтверждением».



Трек-лист:



“Lake Bodom”

“Living Dead Beat”

“Mask Of Sanity”

“Hate Me!”

“Silent Night Bodom Night”

“Follow The Reaper”

“Bodom After Midnight”

“Needled 24/7”

“Downfall” http://www.gyze.jp/







+0 -0



( 4 ) просмотров: 353