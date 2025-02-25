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Ryujin

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Гитарист RYUJIN выпускает сборник кавер-версий CHILDREN OF BODOM



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RYOJI SHINOMOTO заключил контракт с Napalm Records на выпуск сборника кавер-версий песен CHILDREN OF BODOM Children Of Bushido, который будет доступен с восьмого апреля. Первым синглом стала интерпретация “Lake Bodom”:

«Эта песня с первого альбома Children Of Bodom «Something Wild» очень популярна в Японии. Помню, еще в школе я видел, как Alexi обучал вступлению в японском гитарном журнале, и я практиковал его как сумасшедший.

В своей аранжировке я придал ей форму „самурайского металла“ — смешал сямисэн, традиционные японские флейты, и более тяжелую оркестровую аранжировку, чтобы создать более симфоническое звучание. Я также адаптировал гитарные соло и обблигато, заменив оригинальные гаммы на хирадзёси и другие традиционные японские гаммы, чтобы они больше соответствовали тем соло, которые я играю в Ryujin. В одной из частей соло даже есть небольшая отсылка к традиционной японской песне «Sakura»».

Трек-лист:

“Lake Bodom”
“Living Dead Beat”
“Mask Of Sanity”
“Hate Me!”
“Silent Night Bodom Night”
“Follow The Reaper”
“Bodom After Midnight”
“Needled 24/7”
“Downfall”

Ryoji Shinomoto plays: Guitar, Vocals, Shamisen, Erhu, Dragon Flute, Koto, Taiko Drums & Orchestration

«Алекси Лайхо — выдающаяся рок-звезда, гитарный герой и композитор (Children Of Bodom, Bodom After Midnight) — скончался в 2020 году. Его влияние было огромным, причем не только на западе, но и в Японии. Любой, кто видит меня сейчас в качестве ведущего гитариста и вокалиста в метал-группе, может легко понять, насколько сильно он повлиял на мой музыкальный путь.

В прошлом году, когда я выпустил альбом Raijin & Fujin с Matt'ом из Trivium, я наткнулся на комментарий к видео Napalm, в котором его назвали Children Of Bushido. Это натолкнуло меня на мысль — а что если сыграть музыку COB в фирменном самурайском металлическом стиле Рюдзина?

Я решил заменить синтезаторы на сямисэн, кото и традиционные флейты, добавить барабаны тайко, чтобы создать еще более симфоническое звучание. Я также думал о том, чтобы преобразовать гармонические минорные и пентатонические гаммы в уникальные японские гаммы, такие как хира-чоши, которые я часто использую в музыке Рюдзина.

Песни, которые я выбрал для этого альбома, — те самые, которые я играл на сцене еще студентом, задолго до Рюдзина — когда моя группа еще называлась Gyze, а еще раньше, когда мы были известны как Suicide Heaven, выступая как кавер-группа COB.

Музыка Алекси продолжает жить, даже в Японии, далеко от Финляндии. Children Of Bushido является тому подтверждением».




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25 фев 2025
Exceptional
Как же без Лайхо плохо...

просмотров: 80

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