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*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 24
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Babylon A.D.

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22 фев 2023 : 		 Концертный релиз BABYLON A.D. выйдет весной

9 дек 2020 : 		 Умер бывший басист BABYLON A.D.

16 окт 2019 : 		 BABYLON A.D. нашли гитариста

16 июл 2019 : 		 Видео с текстом от фронтмена BABYLON A.D.

19 май 2019 : 		 Вокалист BABYLON A.D. представил новое видео

25 янв 2018 : 		 Новое видео BABYLON A.D.

20 ноя 2017 : 		 Новое видео BABYLON A.D.

27 окт 2017 : 		 Новое видео BABYLON A.D.

23 сен 2017 : 		 Новая песня BABYLON A.D.

29 авг 2017 : 		 Новое видео BABYLON A.D.

7 мар 2017 : 		 В BABYLON A.D. вернулся гитарист

6 мар 2015 : 		 Концертный релиз BABYLON A.D. выйдет в марте
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Концертный релиз BABYLON A.D. выйдет весной



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BABYLON A.D. сообщили о том, что 17 марта состоится выход нового концертного релиза "Live Lightning".

Derek Davis: «Мы очень рады этому релизу. Звукорежиссёр группы записал три наших концерта, а затем мы прослушали все записанные композиции. Лучше всего звучали треки из The Empress Theater в Vallejo и Swiss Park Music Hall в Newark'е. У нас было шестнадцать песен на выбор, и мы остановились на четырнадцати. Здесь представлены все студийные альбомы, которые мы выпустили, так что получился хороший микс песен. Было очень здорово свести финальные варианты, услышать песни в новом качестве, с некоторыми неожиданностями и ошибками, что позволило сохранить интерес и подлинность.

Сейчас группа бронирует места для выступлений и планирует в этом году дать много концертов и сохранить ту энергию, которая у нас есть. Мы не можем дождаться момента, когда снова начнём играть. Единственное, что было хорошего в результате блокировки во время Covid, это время, которое мы использовали для сочинения песен. Мы находимся на стадии репетиций к новому альбому, у нас уже есть демо-записи пятнадцати песен, и мы планируем сократить их количество до десяти-двенадцати. Мы планируем выпустить новый студийный альбом в начале следующего года. BABYLON A.D возвращаются! И мы готовы вновь разжечь огонь!»

Трек-лист:

“Saturday Night”
“Hammer Swings Down”
“One Million Miles”
“Bang Go The Bells”
“Sinking In The Sand”
“Desperate”
“Maryanne”
“She Like To Give It”
“Bad Blood”
“Crash And Burn”
“Shot Of Love”
“Love Blind”
“Sally Danced”
“Kid Goes Wild”

BABYLON A.D. Returns With Live Lightning; New Studio Album In The Works




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