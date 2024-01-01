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*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
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Babylon A.D.

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29 авг 2017 : 		 Новое видео BABYLON A.D.

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6 мар 2015 : 		 Концертный релиз BABYLON A.D. выйдет в марте
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Вокалист BABYLON A.D. вспоминает дебютный альбом



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35 лет назад BABYLON A.D. выпустили дебютную пластинку — Derek Davis вспоминает об этом событии:

«Получение контракта на запись и выпуск нашей первой пластинки стали одним из самых ярких событий в моей жизни. Я мечтал получить «сделку» и попасть в число артистов с контрактом с восьми лет. Это доказало мне, что мечты могут сбываться».

Я помню это, как будто это было вчера. Группа только что переехала в Голливуд и поселилась в двухкомнатной квартире в знаменитом „Сент-Джеймсе“ на Голливудском бульваре. Нас было шестеро, мы жили там меньше недели, когда позвонил наш менеджер и сказал, что Clive Davis, президент Arista Records, хочет видеть группу в эту субботу, и они устроили для нас шоукейс в SIR Studios на Sunset Blvd. Мы давно не репетировали из-за переезда из Bay Area, но мы были готовы! Я имею в виду, что это « Clive Fukin Davis» The Music Mogul» человек, который подписал Janis Joplin, Aerosmith, Simon and Garfunkel, The Grateful Dead, Santana, Whitney Houston и многих других всемирно известных артистов, и он хотел увидеть — нас!!! WTF??????????

В субботу утром мы отрепетировали 7 песен, и в полдень появился Clive с двумя нью-йоркскими A&R парнями и Randy Gerston, главой отдела A&R Западного побережья. Наш менеджер Jay Malla тоже был там, и это было все! Пять парней, одетых в костюмы, сидели на большом длинном диване прямо перед группой. Мы вышли на сцену, отыграли наш сет, и как только мы закончили последнюю песню «The Kid Goes Wild», 'Clive Davis' вскочил с дивана, широко распахнул руки и сказал: «Welcome To The Family Boys»! Я никогда не забуду этот момент, мы работали над тем, чтобы добиться такого момента всю нашу карьеру. Мы подписали контракт на 10 альбомов, и мечта сбылась с нашего первого альбома «Babylon A.D.», который вышел 35 лет назад, 3 октября 1989 года!

Это был фантастический путь, и мы планируем продолжать его. Нас не остановить, BABYLON A.D. создает новую музыку, и мы все еще получаем прилив сил каждый раз, когда играем вместе на сцене и в студии звукозаписи. Музыка и фанаты поддерживают в нас жизнь и позволяют нам жить мечтой, которая у нас все еще есть! Мы по-настоящему благодарны и благословлены тем, что можем продолжать заниматься любимым делом!

Оставайтесь с нами, потому что мы только разогреваемся!!!»

BABYLON A.D.'s DEREK DAVIS Looks Back On The 35th Anniversary Of The Release Of Their Debut Album




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