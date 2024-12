сегодня



Новое видео BABYLON A.D.



"Face Of God", новое видео группы BABYLON A.D., доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Rome Wasn’t Built In A Day:



"Wrecking Machine"

"Pain"

"Sometimes Love Is Hell"

"Rome Wasn't Built In A Day"

"Looking For A Heartbeat"

"I Will Never Break Again"

"White Hot Bullet"

"Crashed Into The Sun"

"Face Of GOD"

"Shut Up"

"Super Beast"







