Видео с текстом от BABYLON A.D.

BABYLON A.D. опубликовали официальное видео с текстом к новому треку Rome Wasn’t Built In A Day, который войдет в новую студийную пластинку Rome Wasn’t Built In A Day, выходящую 17 мая на Perris Records:
Wrecking Machine
Pain
Sometimes Love Is Hell
Rome Wasn’t Built In A Day
Looking For A Heartbeat
I Will Never Break Again
White Hot Bullet
Crashed Into The Sun
Face Of God
Shut Up
Super Beast
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