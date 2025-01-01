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*Новое видео DEATH SS 181
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 26
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
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Babylon A.D.

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13 фев 2025 : 		 Видео с текстом от BABYLON A.D.

8 дек 2024 : 		 Новое видео BABYLON A.D.

6 окт 2024 : 		 Вокалист BABYLON A.D. вспоминает дебютный альбом

26 авг 2024 : 		 Новое видео BABYLON A.D.

17 май 2024 : 		 Новое видео BABYLON A.D.

19 апр 2024 : 		 Новое видео BABYLON A.D.

11 апр 2024 : 		 Новый альбом BABYLON A.D. выйдет весной

14 мар 2023 : 		 Новое видео BABYLON A.D.

22 фев 2023 : 		 Концертный релиз BABYLON A.D. выйдет весной

9 дек 2020 : 		 Умер бывший басист BABYLON A.D.

16 окт 2019 : 		 BABYLON A.D. нашли гитариста

16 июл 2019 : 		 Видео с текстом от фронтмена BABYLON A.D.

19 май 2019 : 		 Вокалист BABYLON A.D. представил новое видео

25 янв 2018 : 		 Новое видео BABYLON A.D.

20 ноя 2017 : 		 Новое видео BABYLON A.D.

27 окт 2017 : 		 Новое видео BABYLON A.D.

23 сен 2017 : 		 Новая песня BABYLON A.D.

29 авг 2017 : 		 Новое видео BABYLON A.D.

7 мар 2017 : 		 В BABYLON A.D. вернулся гитарист

6 мар 2015 : 		 Концертный релиз BABYLON A.D. выйдет в марте
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Видео с текстом от BABYLON A.D.



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BABYLON A.D. опубликовали официальное видео с текстом к новому треку Rome Wasn’t Built In A Day, который войдет в новую студийную пластинку Rome Wasn’t Built In A Day, выходящую 17 мая на Perris Records:

Wrecking Machine
Pain
Sometimes Love Is Hell
Rome Wasn’t Built In A Day
Looking For A Heartbeat
I Will Never Break Again
White Hot Bullet
Crashed Into The Sun
Face Of God
Shut Up
Super Beast




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