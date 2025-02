сегодня



Видео с текстом от BABYLON A.D.



BABYLON A.D. опубликовали официальное видео с текстом к новому треку Rome Wasn’t Built In A Day, который войдет в новую студийную пластинку Rome Wasn’t Built In A Day, выходящую 17 мая на Perris Records:



Wrecking Machine

Pain

Sometimes Love Is Hell

Rome Wasn’t Built In A Day

Looking For A Heartbeat

I Will Never Break Again

White Hot Bullet

Crashed Into The Sun

Face Of God

Shut Up

Super Beast







