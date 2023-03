сегодня



Новое видео BLACK & DAMNED



“Hyena’s Call”, новое видео BLACK & DAMNED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Servants of the Devil”, выход которого намечен на 28 апреля:



1. Hyena’s Call

2. Rise to Rise

3. Dreamhunter

4. The Quantum You

5. Golden Wings

6. Inside

7. Black and Damned

8. King and Allies

9. Hail to The Gods

10. Welcome to Madness

11. Servants of The Devil



Track list 2LP Vinyl:

Side A:

1. Hyena’s Call

2. Rise to Rise

3. Dreamhunter

4. The Quantum You



Side B:

1. Golden Wings

2. Inside

3. Black and Damned

4. King and Allies



Side C:

1. Hail to The Gods

2. Welcome to Madness

3. Servants of The Devil



Side D (exclusive vinyl bonus tracks):

1. Decide on Your Destiny

2. Dreams to Stay Alive







