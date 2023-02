сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома BLACK & DAMNED



BLACK & DAMNED опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Servants Of The Devil, который будет доступен с 28 апреля на CD в диджипаке, на двойном виниле тиражом в 300 копий и в цифровом варианте:



"Hyena’s Call"

"Rise To Rise"

"Dreamhunter"

"The Quantum You"

"Golden Wings"

"Inside"

"Black And Damned"

"King And Allies"

"Hail To The Gods"

"Welcome To Madness"

"Servants Of The Devil"





Vinyl version bonus tracks:





"Decide On Your Destiny"

"Dreams To Stay Alive"







+0 -0



просмотров: 199