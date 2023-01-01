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*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 31
*Новое видео OVERKILL 26
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 25
*Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес... 16
*Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы 15
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Black & Damned

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|||| сегодня

Новое видео BLACK & DAMNED



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Rise To Rise, новое видео BLACK & DAMNED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Servants of the Devil", выход которого намечен на 28 апреля.




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