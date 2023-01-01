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Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику
31
Новое видео OVERKILL
26
Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA
25
Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес...
16
Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы
15
Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ......
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Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом!
13
Новое видео METALLICA
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DAVE LOMBARDO не уверен, что вернётся в TESTAMENT
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TESTAMENT нашли нового барабанщика
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Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику
31
Новое видео OVERKILL
26
Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA
25
Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес...
16
Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы
15
все новости группы
Black & Damned
Германия
-
http://www.blackanddamned.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/blackanddamned/
23 апр 2023
:
Новое видео BLACK & DAMNED
30 мар 2023
:
Новое видео BLACK & DAMNED
11 мар 2023
:
Новое видео BLACK & DAMNED
28 фев 2023
:
Обложка и трек-лист нового альбома BLACK & DAMNED
29 дек 2020
:
Новое видео BLACK & DAMNED
сегодня
Новое видео BLACK & DAMNED
Rise To Rise, новое видео BLACK & DAMNED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Servants of the Devil", выход которого намечен на 28 апреля.
http://www.blackanddamned.com/
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет