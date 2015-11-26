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Black & Damned

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Новое видео BLACK & DAMNED



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"Liquid Suicide", новое видео группы BLACK & DAMNED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Heavenly Creatures, выходящего ROAR! Rock Of Angels Records.

Трек-лист:

"Salvation"
"Liquid Suicide"
"Born Again"
"The Wardress"
"War Is Just Another Word For Hell"
"A Whisper In The Dark"
"The 13th Sign"
"Decide On Your Destiny" (CD exclusive track)
"The World Bleed"
"Dreams To Stay Alive" (CD exclusive track)
"We Are Warriors"
"Heavenly Creatures"

BLACK & DAMNED Release "Liquid Suicide" Music Video



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