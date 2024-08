сегодня



Обновленная композиция THE AMITY AFFLICTION



"My Father's Son (Redux)", новая композиция от THE AMITY AFFLICTION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из обновленной версии альбома Let The Ocean Take Me, которая будет выпущена 27 сентября на Pure Noise:



"Pittsburgh (Redux)"

"Lost & Fading (Redux)"

"Don’t Lean On Me (Redux)"

"The Weigh Down (Redux)"

"Never Alone (Redux)"

"Death’s Hand (Redux)"

"FML (Redux)"

"My Father’s Son (Redux)"

"Forest Fire (Redux)"

"Give It All (Redux)"







