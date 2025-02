26 фев 2025



THE AMITY AFFLICTION лишились члена



THE AMITY AFFLICTION опубликовали следующее сообщение:



«Мы знаем, что наши поклонники ждали от нас комментариев по поводу ситуации, сложившейся между Ahren и группой.



Это будет наше единственное заявление.



До сих пор мы предпочитали хранить молчание, так как хотели решить эту проблему в частном порядке с уважением ко всем участникам. К сожалению, нам стало ясно, что это больше невозможно, и мы обязаны дать комментарий вам, нашим поклонникам.



Ahren больше не будет гастролировать или записываться с THE AMITY AFFLICTION.



Мы признаем, что у всех нас была своя доля проблем на протяжении многих лет. Но, к сожалению, со временем отношения между ним и группой полностью разладились, пока он решал сложные проблемы в своей личной жизни.



Группе пришлось отменить туры и отказаться от многих возможностей в надежде обеспечить поддержку Ahren'y, но, двигаясь вперед, мы считаем невозможным продолжать терпеть определенное поведение, направленное на нас самих и тех, кто нам близок. В многочисленных случаях он ясно давал понять, что ему не нравится и он не хочет продолжать гастролировать.



Мы по-прежнему многое можем дать как группа, и нам не терпится продолжить гастроли и поделиться с вами новой музыкой. Мы также понимаем, что нам нужно доказать вам всем свою состоятельность, и благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами.



Музыка, которую мы создали вместе с Ahren, навсегда связывает нас, и мы благодарны за те хорошие моменты, которые мы пережили вместе. Мы желаем Ahren'у всего самого лучшего в его личном и профессиональном будущем.



Мы с нетерпением ждем встречи со всеми вами в туре».



В свою очередь Ahren сообщил, что подает в суд на Joel Birch. http://www.theamityaffliction.net/ ‎





+0 -0



( 2 ) просмотров: 235