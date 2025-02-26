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*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 116
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 91
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 76
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*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 37
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The Amity Affliction

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26 фев 2025 : 		 THE AMITY AFFLICTION лишились члена

23 авг 2024 : 		 Обновленная композиция THE AMITY AFFLICTION

1 дек 2023 : 		 Новый ремикс THE AMITY AFFLICTION

23 мар 2023 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

14 фев 2023 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

25 дек 2022 : 		 Название нового альбома THE AMITY AFFLICTION

13 дек 2022 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

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17 ноя 2021 : 		 Новая песня THE AMITY AFFLICTION

22 фев 2020 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

12 янв 2020 : 		 Новый альбом THE AMITY AFFLICTION выйдет зимой

11 сен 2019 : 		 Новая песня THE AMITY AFFLICTION

29 авг 2018 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

27 июл 2018 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

21 июн 2018 : 		 Новый альбом THE AMITY AFFLICTION выйдет в августе

1 мар 2017 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

13 окт 2016 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

10 авг 2016 : 		 Видео с текстом от THE AMITY AFFLICTION

11 июл 2016 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

11 июл 2016 : 		 Новая песня THE AMITY AFFLICTION

19 май 2016 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

9 май 2015 : 		 Трейлер нового альбома THE AMITY AFFLICTION

9 дек 2014 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

20 сен 2014 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

5 июн 2014 : 		 Новый альбом THE AMITY AFFLICTION доступен для прослушивания

17 май 2014 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION
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|||| 26 фев 2025

THE AMITY AFFLICTION лишились члена



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THE AMITY AFFLICTION опубликовали следующее сообщение:

«Мы знаем, что наши поклонники ждали от нас комментариев по поводу ситуации, сложившейся между Ahren и группой.

Это будет наше единственное заявление.

До сих пор мы предпочитали хранить молчание, так как хотели решить эту проблему в частном порядке с уважением ко всем участникам. К сожалению, нам стало ясно, что это больше невозможно, и мы обязаны дать комментарий вам, нашим поклонникам.

Ahren больше не будет гастролировать или записываться с THE AMITY AFFLICTION.

Мы признаем, что у всех нас была своя доля проблем на протяжении многих лет. Но, к сожалению, со временем отношения между ним и группой полностью разладились, пока он решал сложные проблемы в своей личной жизни.

Группе пришлось отменить туры и отказаться от многих возможностей в надежде обеспечить поддержку Ahren'y, но, двигаясь вперед, мы считаем невозможным продолжать терпеть определенное поведение, направленное на нас самих и тех, кто нам близок. В многочисленных случаях он ясно давал понять, что ему не нравится и он не хочет продолжать гастролировать.

Мы по-прежнему многое можем дать как группа, и нам не терпится продолжить гастроли и поделиться с вами новой музыкой. Мы также понимаем, что нам нужно доказать вам всем свою состоятельность, и благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами.

Музыка, которую мы создали вместе с Ahren, навсегда связывает нас, и мы благодарны за те хорошие моменты, которые мы пережили вместе. Мы желаем Ahren'у всего самого лучшего в его личном и профессиональном будущем.

Мы с нетерпением ждем встречи со всеми вами в туре».

В свою очередь Ahren сообщил, что подает в суд на Joel Birch.



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26 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
rassol, очередное альтер-эго Гуфа, расходимся

просмотров: 235

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