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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 49
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*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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*Барабанщик METALLICA: «В большинстве случаев сыграть быстро ... 10
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*XXV — бабка ягодка опять! 61
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 49
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 34
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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Onheil

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|||| сегодня

Новое видео ONHEIL



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Night Terror, новое видео ONHEIL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "In Black Ashes", выход которого намечен на 23 июня на Black Lion Records.




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