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XXV — бабка ягодка опять!
61
Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания
49
PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER
34
Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие»
29
UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно...
23
LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня...
21
MICK MARS подает в суд на MÖTLEY CRÜE и утверждает...
18
Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из вс...
17
ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагруб...
15
Барабанщик METALLICA: «В большинстве случаев сыграть быстро ...
10
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Pop
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Wave
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с
по
XXV — бабка ягодка опять!
61
Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания
49
PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER
34
Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие»
29
UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно...
23
все новости группы
Onheil
Нидерланды
-
http://www.onheil.nl
Myspace:
http://www.myspace.com/onheil
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https://www.facebook.com/OnheilMusic
14 апр 2023
:
Новое видео ONHEIL
26 янв 2023
:
ONHEIL на Black Lion Records
28 июл 2016
:
Новое видео ONHEIL
18 дек 2014
:
Новое видео ONHEIL
4 сен 2014
:
Семплы новых песен ONHEIL
13 окт 2013
:
Детали нового альбома ONHEIL
20 апр 2012
:
ONHEIL записывают новый альбом
3 июн 2010
:
Новое видео ONHEIL
1 май 2009
:
ONHEIL: подробности о новом альбоме
сегодня
Новое видео ONHEIL
Night Terror, новое видео ONHEIL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "In Black Ashes", выход которого намечен на 23 июня на Black Lion Records.
http://www.onheil.nl
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