Визуальный ряд от ONHEIL



"Bloodthirst", новая песня ONHEIL, доступна ниже. Этот трек взят из нового альбома "In Black Ashes", выход которого намечен на 23 июня на Black Lion Records.



Трек-лист:



Night Terror

In Black Ashes

Like Shadows in the Night

Void

Beneath a Steel Sky

Bloodthirst

Master of Disease







