Новое видео ONHEIL



"In Black Ashes", новое видео группы ONHEIL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "In Black Ashes", выпущенного 23 июня на Black Lion Records.



Трек-лист:



"Night Terror"

"In Black Ashes"

"Like Shadows In The Night"

"Void"

"Beneath A Steel Sky"

"Bloodthirst"

"Master Of Disease"







