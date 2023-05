сегодня



Видео с текстом от ONHEIL



“Like Shadows In The Night”. официальное видео с текстом от ONHEIL, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "In Black Ashes", выход которого намечен на 23 июня на Black Lion Records:



Night Terror

In Black Ashes

Like Shadows in the Night

Void

Beneath a Steel Sky

Bloodthirst

Master of Disease http://www.onheil.nl







