6 май 2023 : MITCH MALLOY выпустит альбом летом



MITCH MALLOY выпустит альбом летом



Бывший вокалист GREAT WHITE MITCH MALLOY сообщил о том, что в июне состоится релиз его нового альбома "The Last Song".



«С этим альбомом я никуда не спешил. В прошлом я обычно укладывался в сроки. При создании этого альбома в моей голове скопилось так много материала за несколько лет отсутствия настоящей творческой отдушины, что мне пришлось многое переработать. Я благодарен за то, что у меня была возможность никуда не спешить. Я укрылся в своей дзен-зоне, сочиняя и записывая... и собирая много нового оборудования! Ха!»



Трек-лист:



01. I'm Living In Paradise

02. One Of A Kind

03. Using This Song

04. My Pleasure

05. Building A Bridge

06. I'll Find A Way

07. Sometimes Love

08. You're The Brightest Star

09. I See You

10. The Last Song







