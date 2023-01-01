MITCH MALLOY выпустит альбом летом

Бывший вокалист GREAT WHITE MITCH MALLOY сообщил о том, что в июне состоится релиз его нового альбома "The Last Song".
«С этим альбомом я никуда не спешил. В прошлом я обычно укладывался в сроки. При создании этого альбома в моей голове скопилось так много материала за несколько лет отсутствия настоящей творческой отдушины, что мне пришлось многое переработать. Я благодарен за то, что у меня была возможность никуда не спешить. Я укрылся в своей дзен-зоне, сочиняя и записывая... и собирая много нового оборудования! Ха!»
Трек-лист:
01. I'm Living In Paradise
02. One Of A Kind
03. Using This Song
04. My Pleasure
05. Building A Bridge
06. I'll Find A Way
07. Sometimes Love
08. You're The Brightest Star
09. I See You
10. The Last Song
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