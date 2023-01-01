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MITCH MALLOY — о любителях подкладок



В рамках беседы с Rock Titan MITCH MALLOY рассказал, как он относится к заранее записанным трекам для концертных выступлений:



«Это интересный вопрос. Потому что я считаю, что если человек не может это сделать, а потом ему приходится притворяться, то это плохо. Хотя, я полагаю, когда вы знаете, что ребята на сцене очень одарённые, очень талантливые и могут многое, и они, просто чтобы дополнить шоу, немного добавляют бэк-вокала, но всё равно продолжают петь сами, делают это для поддержки... Я считаю, что это нормально, если заниматься этим совсем немного, просто чтобы люди вспомнили: "О да, вот как всё это звучит". Но музыканты не могут просто стоять на сцене и ничего на самом деле не делать, это просто смешно.



Я считаю, что некоторые группы используют подкладки слишком часто, и я считаю, что это плохо. Я согласен с этим. Я считаю, что это какая-то х-ня и пошлость. Но если вы делаете это, чтобы передать звучание того, что было записано на пластинке, что на самом деле должно быть слышно и вживую, и у вас нет никого, кто мог бы представить это вживую на сцене, или они слишком заняты другими делами в этот момент песни, или что-то ещё, и это неотъемлемая часть песни, и если вы сможете сделать это с уважением и со вкусом, и звукорежиссёр знает, что он делает, и не включает запись слишком громко, тогда это нормально. Но на самом деле такие случаи не то, о чем мы сейчас разговариваем, я так не думаю».







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