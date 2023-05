сегодня



MITCH MALLOY представил новое видео



MITCH MALLOY представил новое видео "One Of A Kind", оно доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Last Song".



Трек-лист:



"I’m Living In Paradise"

"One Of A Kind"

"Using This Song"

"My Pleasure"

"Building A Bridge"

"I’ll Find A Way"

"Sometimes Love"

"You’re The Brightest Star"

"I See You"

"The Last Song"







