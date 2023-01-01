сегодня



MITCH MALLOY — об уходе из GREAT WHITE



MITCH MALLOY в беседе с Rock Interview Series обсудил тему ухода из GREAT WHITE:



«Я на самом деле уходил несколько раз.



Для меня это была неприятная ситуация по многим причинам, в которые мне не хочется вдаваться.



Слишком легко говорить о плохом. Я просто предпочитаю этого не делать.



Так что я не был счастлив. Это уже не было по-настоящему весело. И было много работы — тяжёлой работы. Одна из самых тяжёлых работ, которые у меня когда-либо были. Люди не понимают этого, потому что они видят тебя на сцене и видят всё это прекрасное... Публика... Они не видят, что нам пришлось сделать, чтобы добиться этого. Так что это очень непростой способ существования. И я не наслаждался этим аспектом. Это было просто очень тяжело.



Это довольно долгая история, и, пожалуй, людям интересно услышать мою версию. Но я не знаю... Я просто не вижу в этом необходимости. И я не хочу причинять боль их фанатам, рассказывая о негативных моментах.



Когда ты в группе, это отношения, как в старом клише, и вы не всегда ладите. Это пять парней с разными мнениями. Было тяжело. Мне пора было уходить».



Он сказал, что трое участников GREAT WHITE равноправные партнёры, и они решают все вопросы, когда дело касается бизнеса группы:



«Я удивлялся, когда они спрашивали моё мнение по какому-то поводу. Однажды [барабанщик] Audie [Desbrow] спросил меня, каким, по моему мнению, должен быть цвет нового задника, и я был в шоке. [Смеётся].И я поделился с ним своим мнением, но я был потрясён тем, что он спросил меня.



Так что на самом деле я не имел никакого отношения ни к чему, кроме моего выступления, когда я пел с группой на сцене. Это была моя работа, вот как я её видел, и это они не могли испортить. Я делал своё дело, и я собирался делать это так, как это умею. И только так можно добиться успеха, если ты делаешь это именно так, как умеешь. Тогда всё по-настоящему. Публика может сказать, что всё по-настоящему. Типа: "Вот это да, он в теме". И я был увлечён. Всё было по-настоящему. Шоу были фантастическими. Эта часть была потрясающей.



Ну что ж. Я благодарен за время, проведённое с ними, и мне понравились некоторые моменты».







+0 -0



просмотров: 130

