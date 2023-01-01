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*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 34
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
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Cryptopsy

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8 май 2023 : 		 CRYPTOPSY на Nuclear Blast Records

12 окт 2018 : 		 Новое видео CRYPTOPSY

12 сен 2018 : 		 Новое видео CRYPTOPSY

15 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR, CRYPTOPSY

9 май 2017 : 		 Вышло переиздание CRYPTOPSY

10 фев 2017 : 		 CRYPTOPSY отметят юбилей "None So Vile"

16 ноя 2016 : 		 Новое видео CRYPTOPSY

21 апр 2016 : 		 Видео полного концерта CRYPTOPSY

30 мар 2016 : 		 EP CRYPTOPSY выйдет в июле

29 окт 2015 : 		 Новый ЕР CRYPTOPSY доступен для прослушивания

26 сен 2015 : 		 Новое видео CRYPTOPSY

22 сен 2015 : 		 Новый ЕР CRYPTOPSY выйдет в октябре

24 июн 2015 : 		 Видео в поддержку EP CRYPTOPSY

23 май 2015 : 		 Тизер нового ЕР CRYPTOPSY

9 май 2015 : 		 CRYPTOPSY собирают деньги на новый проект

25 июн 2013 : 		 LORD WORM выступил с CRYPTOPSY

28 май 2013 : 		 Составь свой лист CRYPTOPSY

7 апр 2013 : 		 Видео с текстом от CRYPTOPSY

20 мар 2013 : 		 LORD WORM выступит с CRYPTOPSY

20 ноя 2012 : 		 Новый альбом CRYPTOPSY доступен для прослушивания

12 ноя 2012 : 		 Новая песня CRYPTOPSY

1 ноя 2012 : 		 CRYPTOPSY в Японии

27 окт 2012 : 		 Тизер сборника CRYPTOPSY

11 окт 2012 : 		 Гитарист CRYPTOPSY пропустит тур

4 окт 2012 : 		 Сборник CRYPTOPSY выйдет в ноябре

23 авг 2012 : 		 Новая песня CRYPTOPSY
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CRYPTOPSY на Nuclear Blast Records



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CRYPTOPSY заключили контракт с Nuclear Blast Records и выпустят новую работу в этом году.

Matt McGachy: «Мы очень рады, что пополнили реестр Nuclear Blast. Многие из групп, которые мы любим, и многие наши друзья выпустили убийственные альбомы на Nuclear Blast. В 2012 году мы стали независимой группой. Теперь, в 2023 году, мы решили объединиться с одним из самых влиятельных металл-лейблов. Нам не терпится быть представленными рядом с лучшими металл-группами мира и не терпится открыть новую эру Cryptopsy в качестве артистов Nuclear Blast!»

CRYPTOPSY - Canadian Death Metal Giants Join Nuclear Blast Records; First Album In Over A Decade To Arrive This Year




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