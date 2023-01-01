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CRYPTOPSY на Nuclear Blast Records



CRYPTOPSY заключили контракт с Nuclear Blast Records и выпустят новую работу в этом году.



Matt McGachy: «Мы очень рады, что пополнили реестр Nuclear Blast. Многие из групп, которые мы любим, и многие наши друзья выпустили убийственные альбомы на Nuclear Blast. В 2012 году мы стали независимой группой. Теперь, в 2023 году, мы решили объединиться с одним из самых влиятельных металл-лейблов. Нам не терпится быть представленными рядом с лучшими металл-группами мира и не терпится открыть новую эру Cryptopsy в качестве артистов Nuclear Blast!»







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