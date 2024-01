сегодня



Умер бывший вокалист CRYPTOPSY



Бывший вокалист CRYPTOPSY, певший в группе с 2001 по 2003 год, Мартинн Лакруа, скончался. Он также был в составе группы Serocs с 2014 по 2015 год и членом коллектива Enmity. ОН также был известен по созданию логотипов и обложек таким группам как Augury, Beyond Creation, Cryptopsy и Gorguts.



CRYPTOPSY: «Прощай Мартин Лакруа, грозный представитель Cryptopsy. Его брутального вокала, артистического мастерства и человеческой теплоты будет очень не хватать. Наши мысли с его близкими в это трудное время».



GORGUTS: «С глубоким прискорбием вынуждены сообщить о кончине нашего дорогого друга Мартина Лакруа. Мартин был не только талантливым художником, но и близким компаньоном Luc'а, проживавшим неподалеку в Шербруке. Лакруа, преданный фанат Gorguts, создал дизайн HarpSkull для наших футболок, а позже участвовал в оформлении всего альбома Colored Sands (2013) на Season Of Mist и нескольких работ для ...And Then Comes Lividity: A Demo Anthology (2014) на War On Music Records. Сцена потеряла драгоценный камень, и его всегда будут помнить. RIP, брат».



ENMITY: «Печальные новости, мы только что потеряли нашего брата Мартина Лакруа, Rest In Power, Брат!»







