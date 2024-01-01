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Cryptopsy

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19 янв 2024 : 		 Умер бывший вокалист CRYPTOPSY

8 сен 2023 : 		 Новая песня CRYPTOPSY

4 авг 2023 : 		 Новое видео CRYPTOPSY

9 июл 2023 : 		 Новая песня CRYPTOPSY

8 май 2023 : 		 CRYPTOPSY на Nuclear Blast Records

12 окт 2018 : 		 Новое видео CRYPTOPSY

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15 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR, CRYPTOPSY

9 май 2017 : 		 Вышло переиздание CRYPTOPSY

10 фев 2017 : 		 CRYPTOPSY отметят юбилей "None So Vile"

16 ноя 2016 : 		 Новое видео CRYPTOPSY

21 апр 2016 : 		 Видео полного концерта CRYPTOPSY

30 мар 2016 : 		 EP CRYPTOPSY выйдет в июле

29 окт 2015 : 		 Новый ЕР CRYPTOPSY доступен для прослушивания

26 сен 2015 : 		 Новое видео CRYPTOPSY

22 сен 2015 : 		 Новый ЕР CRYPTOPSY выйдет в октябре

24 июн 2015 : 		 Видео в поддержку EP CRYPTOPSY

23 май 2015 : 		 Тизер нового ЕР CRYPTOPSY

9 май 2015 : 		 CRYPTOPSY собирают деньги на новый проект

25 июн 2013 : 		 LORD WORM выступил с CRYPTOPSY

28 май 2013 : 		 Составь свой лист CRYPTOPSY

7 апр 2013 : 		 Видео с текстом от CRYPTOPSY

20 мар 2013 : 		 LORD WORM выступит с CRYPTOPSY

20 ноя 2012 : 		 Новый альбом CRYPTOPSY доступен для прослушивания

12 ноя 2012 : 		 Новая песня CRYPTOPSY

1 ноя 2012 : 		 CRYPTOPSY в Японии
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Умер бывший вокалист CRYPTOPSY



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Бывший вокалист CRYPTOPSY, певший в группе с 2001 по 2003 год, Мартинн Лакруа, скончался. Он также был в составе группы Serocs с 2014 по 2015 год и членом коллектива Enmity. ОН также был известен по созданию логотипов и обложек таким группам как Augury, Beyond Creation, Cryptopsy и Gorguts.

CRYPTOPSY: «Прощай Мартин Лакруа, грозный представитель Cryptopsy. Его брутального вокала, артистического мастерства и человеческой теплоты будет очень не хватать. Наши мысли с его близкими в это трудное время».

GORGUTS: «С глубоким прискорбием вынуждены сообщить о кончине нашего дорогого друга Мартина Лакруа. Мартин был не только талантливым художником, но и близким компаньоном Luc'а, проживавшим неподалеку в Шербруке. Лакруа, преданный фанат Gorguts, создал дизайн HarpSkull для наших футболок, а позже участвовал в оформлении всего альбома Colored Sands (2013) на Season Of Mist и нескольких работ для ...And Then Comes Lividity: A Demo Anthology (2014) на War On Music Records. Сцена потеряла драгоценный камень, и его всегда будут помнить. RIP, брат».

ENMITY: «Печальные новости, мы только что потеряли нашего брата Мартина Лакруа, Rest In Power, Брат!»

Former CRYPTOPSY Singer MARTIN LACROIX Has Passed Away




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