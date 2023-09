сегодня



Новая песня CRYPTOPSY



"Godless Deceiver", новая песня группы CRYPTOPSY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "As Gomorrah Burns", выход которого запланирован на восьмое сентября на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



01. Lascivious Undivine

02. In Abeyance

03. Godless Deceiver

04. Ill Ender

05. Flayed The Swine

06. The Righteous Lost

07. Obeisant

08. Praise The Filth







