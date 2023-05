сегодня



Умер бывший вокалист TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA



Бывший вокалист TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA Джеймс Льюис, выступавший с коллективом с 2004 по 2012 годы, скончался — причины смерти озвучены не были.



Russell Allen сказал:



«Сегодня мы потеряли члена нашей семьи TSO. Великого Джеймса Льюиса. Мне не довелось гастролировать с ним, но мы встречались несколько раз, и его удивительная энергия, харизма и юмор были потрясающими! Я надеялся, что у нас будет возможность отправиться на гастроли вместе. Я слышал о нём много хорошего от моих товарищей по группе TSO. Но, к сожалению, он не смог вернуться. В первые годы моей работы в группе я просто "подменял" его на песнях, которые он исполнял, надеясь, что он вернётся. Я всегда буду думать о себе как о замене Джеймса и буду продолжать отдавать всего себя до тех пор, пока у меня есть возможность, и стараться делать то, что он сказал мне, когда я пришёл в группу. "Поздравляю! Теперь не облажайся", хаха. У него было потрясающее чувство юмора. Я любил это в нём... RIP, брат... Мы все тебя любим и будем скучать».



Chris Caffery добавил:



«Siberian Saturday Night с голосом "Christmas Nights In Blue", моим дорогим другом Джеймсом Льюисом... Мы провели так много вечеров на сцене с Джеймсом, но также провели так много дней и ночей вне сцены, смеясь и созидая бесценные воспоминания. Джеймс впервые гастролировал с нами в год смерти Дэрила Педифорда. Дэрил скончался во время недель репетиций перед туром. Джеймс очень помог мне и остальным пережить это трудное время своей энергией, улыбкой и заразительным смехом.



Тогда мы были более авантюрными в турне. Сейчас график гораздо более жёсткий, поскольку проводятся утренники. Сцены также стали намного больше. Мы должны быть на высоте физически и психологически с новыми сценическими шоу и всеми движущимися частями сцены и спецэффектами! Плюс мы все стали старше, мудрее и осторожнее! Но ещё остались классические моменты в наших путешествиях до того, как началось безумие утренников!



Приведу пример — и нет, сейчас такого в турах уже не встретить, — это была снежный вечер в Гранд-Рапидс, и дверь за кулисы находилась в опасной близости от местных баров у арены. "Old City Bar" всегда был для меня местом отрыва от сцены. В тот вечер я увидел Джеймса и сказал: "Льюис, хочешь пойти выпить?" Он посмотрел на меня, засмеялся, и мы выбежали под снег на другую сторону улицы в смокингах и вошли в старый городской бар во время "Old City Bar"! Я забыл, что именно мы взяли, но помню, что сказал барменам, что вернусь после шоу, чтобы оплатить свой счёт! Выражение их лиц было бесценным. Я вернулся к следующей песне и навсегда запомнил это событие!



Как я уже сказал, в наши дни в путешествиях такого не случается. Но такое было!»







