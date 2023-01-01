4 янв 2023



JEFF SCOTT SOTO вспоминает основателя TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA



JEFF SCOTT SOTO поделился следующим сообщением:



«В знак признательности за последние концерты TSO, я хотел бы поделиться важным и личным воспоминанием.



Иногда человек считает само собой разумеющимся то, что он будет видеться с теми, кто есть в его жизни каждый год, поэтому такая простая вещь, как совместная фотография, заканчивается словами "в следующий раз". Так было со мной и основателем TSO Полом О'Нилом.



Пол был не намного старше меня, мы были в принципе здоровы и шли по жизни с планами быть вместе, пока не состаримся и не поседеем, и у меня был именно такой образ: "в следующий раз/в следующем году".



Я начал работать с TSO в 2007 году, и только в 2014 году я понял, что у меня нет ни одной фотографии с этим человеком, кроме тех, что люди сделали на сцене. Во время репетиций в 14-м году мой старинный приятель, всемирно известный фотограф Марк Вайс, был на репетициях того тура и делал снимки перед его началом. Тогда я подумал, что было бы здорово наконец-то сделать несколько снимков с Полом, и кому как не ему сделать их!



Прошло время, а я так и не получил копию, мы продолжали жить и работать, пока не потеряли Пола без какого-то предчувствия или даже опасения, что это может случиться в ближайшее время. Я спросил Марка, сможет ли он найти снимки, но в нашем обычном режиме "сумасшедшей занятости" и поиска времени для просмотра сотен, если не тысяч снимков, чтобы найти их, я корил себя за то, что не сделал простое телефонное фото с этим человеком.



Несколько дней назад Марк подарил мне не цифровые снимки, а настоящие профессиональные снимки Пола и меня; одним из них я делюсь с вами сейчас. Я скучаю по этому человеку каждый год, каждый тур, каждую ноту, которую я пою с TSO. Он был наставником, он был идеальным человеком. Мне так повезло, что он взял меня под свое крыло, и я горжусь тем, что продолжаю его видение год за годом по сей день!»







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