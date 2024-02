20 фев 2024



TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA пожертвовали миллион с тура 2023



Группа TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA подарила музыку и волшебство не только зрителям — они подарили праздничное настроение, пожертвовав в общей сложности 1 миллион долларов местным благотворительным организациям по всей стране во время своего недавно завершившегося зимнего тура "The Ghosts Of Christmas Eve - The Best of TSO & More".



Следуя идее покойного основателя TSO Пола О'Нила о том, чтобы дарить радость и поддержку нуждающимся сообществам, TSO остается одной из самых щедрых рок-групп. С каждого билета, проданного на 104 концертах в 62 городах, TSO перечисляли не менее 1 доллара в поддержку местных организаций, работающих над тем, чтобы обеспечить надежду и помощь своим общинам. Благодаря этой многолетней традиции с момента своего гастрольного дебюта группа пожертвовала почти 19 миллионов долларов, оказав непосредственное влияние на бесчисленные жизни.



Один из особенно трогательных примеров произошел в Кливленде, штат Огайо. Во время концертов TSO в Rocket Mortgage FieldHouse выручка от продажи билетов, а также щедрый взнос в размере 65 000 долларов от местного спонсора Minutemen Family Of Companies составили 90 856 долларов на нужды Центра помощи голодающим Святого Августина.



«Мы невероятно благодарны TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA за их давнюю приверженность поддержке местных организаций, занимающихся решением неудовлетворенных общественных потребностей. В Кливленде каждый седьмой житель испытывает нехватку продовольствия, то есть не знает, откуда у него возьмется следующая порция еды. Мы раздали 13 000 порций еды в рамках нашей рождественской кампании 2023 года в Центре голода Святого Августина, и мы с нетерпением ждем, что будет в 2024 году благодаря щедрому дару TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA».



Фонд рождественских желаний Мейсон Диксон отметил: «От всего сердца Фонд рождественских желаний Мейсон Диксон (благотворительная организация 501 C-3) благодарит TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA за щедрость и постоянную поддержку. Пожертвовав за эти годы 250 000 долларов, вы помогли многим семьям в районе Тампа-Бэй. Благослови Господь TSO».







