TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA почтили память музыкантов SAVATAGE



TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA почтили память музыкантов SAVATAGE, исполнив композицию "If I Go Away" в рамках тура "The Ghosts Of Christmas Eve 2022".



Состав группы:



Гитары — Chris Caffery и Joel Hoekstra;

Барабаны — Jeff Plate;

Бас — Tony Dickinson;

Скрипка — Roddy Chong;

Клавишные — Derek Wieland и Mee Eun Kim;

Рассказчик — Bryan Hicks;

Вокал — Natalya Rose, Georgia Napolitano, Erika Jerry, Gabbie Rae, Kayla Reeves, Zak Stevens, John Brink, Robin Borneman, Caleb Johnson, Russell Allen.







