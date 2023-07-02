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*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 29
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Asinhell

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Вокалист VOLBEAT основал дэт-проект ASINHELL



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MICHAEL POULSEN более 20 лет известен как участник группы VOLBEAT, выпустившей восемь альбомов, проданных миллионными тиражами и собирающими стадионы по всему миру. Но начинал он в 90-е с дэт-металла в группе DOMINUS. Просто так прошлое не забыть и во время работы над альбомом "Servant Of The Mind" постоянно придумывались дэтовые риффы, которые он бережно сохранил в своем телефоне. После окончания работ над новым альбомом VOLBEAT, он вернулся к своим придумкам и вдохнул в "мертвечину" жизнь в формате группы ASINHELL. Одному осуществить все было не под силу, поэтому на вечеринку он позвал бывшего вокалиста MORGOTH Marc'a Grewe (также INSIDIOUS DISEASE) и Morten'a Toft Hansen'a из RAUNCHY. Выход дебютного альбома, получившего название "Impii Hora", намечен на 29 сентября на Metal Blade, а первый трек, "Fall Of The Loyal Warrior", доступен уже сейчас.

«Мы очень счастливы поделиться первым творением ASINHELL — песней "Fall Of The Loyal Warrior". Эта своего рода дань уважения группам, которые я люблю, таким как BOLT THROWER, ENTOMBED, AUTOPSY, GRAVE и DARKTHRONE. Они — причина, по которой мы можем этим заниматься, и мы гордимся тем, что можем продемонстрировать всем наше влияние. Альбом был вдохновлен олдскульным дэт-металлом конца 80-х и начала 90-х, и одной из самых ярких точек нашего вдохновения стали величественные DEATH во главе с легендарным Чаком Шульдинером. В альбоме очень много от DEATH. Шульдинер — один из моих любимых дэт-металлических вокалистов, а второе место занимает наш вокалист Marc [Grewe]. Так что для меня эта песня — комбинация двух моих любимых артистов. Let the metal flow," как сказал бы Чак!»

Трек-лист:

01. Fall Of The Loyal Warrior
02. Inner Sancticide
03. Island Of Dead Men
04. Trophies
05. The Ultimate Sin
06. Wolfpack Laws
07. Desert Of Doom
08. Pyromantic Scryer
09. Impii Hora
10. Foj For Helvede




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2 июл 2023
О
Орион
Не, среднетемповый дэт-метал - это какое-то музыкальное извращение
2 июл 2023
R
R0ck_N_R0lla
дебютник Доминус это вообще жир, радует, что Михаэль решил к корням вернуться. песня гуд

просмотров: 472

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