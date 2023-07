все новости группы







2 июл 2023 : Вокалист VOLBEAT основал дэт-проект ASINHELL



сегодня



Вокалист VOLBEAT основал дэт-проект ASINHELL



MICHAEL POULSEN более 20 лет известен как участник группы VOLBEAT, выпустившей восемь альбомов, проданных миллионными тиражами и собирающими стадионы по всему миру. Но начинал он в 90-е с дэт-металла в группе DOMINUS. Просто так прошлое не забыть и во время работы над альбомом "Servant Of The Mind" постоянно придумывались дэтовые риффы, которые он бережно сохранил в своем телефоне. После окончания работ над новым альбомом VOLBEAT, он вернулся к своим придумкам и вдохнул в "мертвечину" жизнь в формате группы ASINHELL. Одному осуществить все было не под силу, поэтому на вечеринку он позвал бывшего вокалиста MORGOTH Marc'a Grewe (также INSIDIOUS DISEASE) и Morten'a Toft Hansen'a из RAUNCHY. Выход дебютного альбома, получившего название "Impii Hora", намечен на 29 сентября на Metal Blade, а первый трек, "Fall Of The Loyal Warrior", доступен уже сейчас.



«Мы очень счастливы поделиться первым творением ASINHELL — песней "Fall Of The Loyal Warrior". Эта своего рода дань уважения группам, которые я люблю, таким как BOLT THROWER, ENTOMBED, AUTOPSY, GRAVE и DARKTHRONE. Они — причина, по которой мы можем этим заниматься, и мы гордимся тем, что можем продемонстрировать всем наше влияние. Альбом был вдохновлен олдскульным дэт-металлом конца 80-х и начала 90-х, и одной из самых ярких точек нашего вдохновения стали величественные DEATH во главе с легендарным Чаком Шульдинером. В альбоме очень много от DEATH. Шульдинер — один из моих любимых дэт-металлических вокалистов, а второе место занимает наш вокалист Marc [Grewe]. Так что для меня эта песня — комбинация двух моих любимых артистов. Let the metal flow," как сказал бы Чак!»



Трек-лист:



01. Fall Of The Loyal Warrior

02. Inner Sancticide

03. Island Of Dead Men

04. Trophies

05. The Ultimate Sin

06. Wolfpack Laws

07. Desert Of Doom

08. Pyromantic Scryer

09. Impii Hora

10. Foj For Helvede







